Festa della Musica, alle Gallerie d’Italia di Napoli musiche di Donizetti a ora di pranzo

Oggi, 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, numerose città europee si animeranno per la Festa della Musica, con una ricca proposta d’iniziative e happening musicali, anche con l’obiettivo di rappresentare le più diverse matrici culturali, storiche ed etniche in tutte le performance proposte. Anche Intesa Sanpaolo aderisce all’iniziativa, ospitando concerti e laboratori musicali negli spazi museali delle Gallerie d’Italia nelle città di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, per richiamare ancora una volta l’attenzione non solo sul valore della musica, ma anche sul dialogo che sa intrattenere con le opere e l’architettura delle quattro sedi.

Accomunate in un’unica festa nella cornice museale, le proposte saranno dedicate a più generi e repertori musicali:

Gallerie d’Italia – Milano, dalle ore 13:30 alle 19:00. Tre appuntamenti (13:30; 16:30; 18:00 durata 1h ciascuno) con la musica dal vivo, rappresentativi di diversi generi ed epoche musicali, dal repertorio barocco, a quello romantico al jazz contemporaneo, accompagneranno la visita del pubblico all’interno delle sale espositive e anche all’aperto, nell’ottagono del museo. Ingresso libero.

Gallerie d’Italia – Napoli, dalle ore 13.30 alle 14.30. Nell’ambito della rassegna “E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo” il tradizionale appuntamento musicale cittadino, sarà proposto un programma dedicato principalmente al repertorio lirico del grande compositore Gaetano Donizetti. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gallerie d’Italia – Torino, dalle ore 16:00 alle 17:30. Attività per famiglie in laboratorio, volta all’ascolto musicale tra le sale storiche di Palazzo Turinetti, dove sarà possibile, ispirati dalle melodie, realizzare una rielaborazione fantasiosa degli spartiti ascoltati. Il pentagramma non è mai stato così divertente. Attività consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni. Costo euro 5, 00 a partecipante, biglietto d’ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800167619 o scrivendo a torino@gallerieditalia.com.

Gallerie d’Italia – Vicenza, dalle ore 14:00 alle 18:00. Un viaggio nella musica di tutti i tempi con protagonisti i giovani artisti del conservatorio di musica “Arrigo Pedrollo”: happening musicali nelle varie sale del palazzo con programmi di musica antica, indiana, jazz, vocale, romantica e contemporanea. Ingresso libero.