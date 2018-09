Festa della Pasta 2018, a Gragnano si celebra quella Igp

Appuntamento a Gragnano in Campania per celebrare il prossimo week end l’omonima Pasta Igp, prodotto simbolo del Made in Italy. È la Festa della Pasta 2018, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre nel centro storico della cittadina affacciata sul golfo di Napoli che, per posizione geografica, microclima e storia, è da secoli sinonimo di eccellenza nel mondo. A partecipare saranno tutti i 14 pastifici che fanno parte del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, presenti con i loro stand lungo via Roma, riconosciuta come “la strada della pasta”, immortalata in immagini d’epoca ricolma di spaghetti e maccheroni messi a essiccare al sole. Una vera Street Pasta, dove si potranno degustare 4 ricette della tradizione, in grado di valorizzare al meglio i formati tipici della Pasta di Gragnano Igp: Spaghetti al pomodoro, Pasta mista e fagioli, Mezzi ziti allo scarpariello, Mezzi paccheri provola e melanzane. Grande novità di quest’anno sarà l’iniziativa ‘Pastifici Aperti’, grazie alla quale sarà possibile visitare le aziende consorziate e scoprire le lavorazioni passo dopo passo. “Abbiamo aggiunto la giornata di visita ai pastifici – sottolinea il presidente del Consorzio, Massimo Menna – affinché i visitatori possano innamorarsi ancor di più della nostra pasta, un patrimonio da tutelare e promuovere nel mondo”. La pasta di Gragnano ricopre un ruolo di primo piano anche sul fonte dell’export, basti pensare che la percentuale vendita all’estero si aggira intorno al 70%.