Festa della Pizza, da domani a Salerno 5 giorni di gastronomia e musica: si apre con Dadà e Davide De Marinis

Con il grande villaggio del gusto, del divertimento, della musica, Salerno torna ad essere capitale del prodotto di eccellenza del made in Italy. Da domani, mercoledì 12 luglio alle 19 (dal 13 al 16 alle 20), in Piazza Salerno Capitale (adiacente Grand Hotel Salerno), prende il via la 25esima edizione della Festa della Pizza.

La cinque giorni, ideata da Maurizio Falcone, organizzata dall’Associazione Alimenta (presieduta dallo stesso Falcone con Alfonso Aufiero) con Effe Emme Eventi, è realizzata con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Cna Salerno, Onmic, Humanitas e AiC Campania – nella squadra organizzativa anche Nunzio Mascolo, responsabile tecnico delle pizzerie.

Dopo 14 anni si riaccendono i forni di 12 tra le migliori pizzerie della Campania (I due fratelli, Antica pizzeria Reginé, I tre monelli, Vaco ‘e pressa, L’angelo e il diavolo, Nuceria, Brandi, Criscemunno, Ma tu vuliv a pizz, I love pizza, La terra del mito, Luigi o’ Furnar) 1 forno per i celiaci (Madison in collaborazione con l’AIC, Associazione Italiana Celiachia) e 1 dedicato all’area ospiti. A disposizione degli avventori un ampio ventaglio di proposte e gusti a firma dei maestri pizzaioli più rappresentativi del settore, ma anche stand di degustazione. Un’occasione per rilanciare l’alto valore della Dieta Mediterranea e di tutti i prodotti enogastronomici del territorio, una grande ricchezza che è anche patrimonio culturale.

Parallelamente alla grande offerta gastronomica anche tanto intrattenimento con Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss alla conduzione di tutte le serate. Come in passato, ogni sera si alterneranno sul palco tanti artisti della musica italiana e le band emergenti, ma ci sarà spazio anche per la danza.

A inaugurare l’area spettacolo, mercoledì 12 luglio, sarà Dadà, al secolo Gaia Eleonora Cipollaro, reduce dal successo di X Factor, dove si è messa in luce per l’originalità della sua proposta musicale. Ventisette anni, una carriera che ha iniziato a prendere quota lo scorso anno, questa giovane cantante, in bilico tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, propone sonorità ‘glocal’, con le radici piantate nella musica napoletana ma le antenne orientate verso i suoni e le atmosfere del mondo contemporaneo. Ospite del primo giorno della Festa della Pizza anche Davide De Marinis, autore di “Troppo Bella”, il tormentone che nel 1999 ha fatto cantare mezza Italia, oggi alle prese, insieme a Enzo Salvi e Johnny Ponta, della nuova hit dell’estate “Country Dance”. In radio dal mese di maggio, il video del brano ha superato le 200mila visualizzazioni su YouTube.

Prima dei big a riscaldare la platea ci penseranno le scuole di danza sportiva della società Fida Italia Starlight Dance di Mimmo Borgo e Ginger’s Art di Melissa e Jessica Manzo e il live dei Juke Band.

Nel frattempo, in corsa, un nuovo ospite musicale si aggiunge al programma della 25esima edizione della kermesse. Giovedì 13 arriva Lele Blade, pseudonimo di Alessandro Arena. Il rapper, a più di un anno di distanza dall’uscita della nuova versione di “Ambizione”, l’album che lo ha consacrato come uno degli esponenti più promettenti della nuova scena urban non solo partenopea, ma anche nazionale, è tornato con il nuovo singolo “Lose Control” che segna l’inizio della sua collaborazione con Warner Music Italy. Venerdì 14 doppio live con Chiara Galiazzo e Napoleone, sabato 15 i Neri per Caso e domenica 16 LDA.

La Festa della Pizza è realizzata con l’importante sostegno di: Radio kiss Kiss, Santoro Creative Hub, Molini Pizzuti, La Torrente, Coca Cola, Birra Peroni, Forni Artistica Mediterranea, Humankey (Main Sponsor) e Cooper Pul, RHC Maintenance & Service, Carrino Noleggi, Pavar Attrezzature, Punto Legno Store, Caseificio Ilka, Dacam Enginering, Saledil, I Casola (Sponsor Tecnici). Il designer Gino Bardese è l’autore dell’immagine grafica dell’evento.

INFO UTILI

Il taglio del nastro è mercoledì 12 alle 19. Da giovedì 13 a domenica 16 l’ingresso sarà dalle 20. Il ticket è di 12 euro e comprende 4 tranci di pizza e una bibita. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità basta cliccare su www.festadellapizza.it. I canali social: https://www.facebook.com/festadellapizzasalerno e IG https://www.instagram.com/festadellapizzasalerno.