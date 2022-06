Festa della Repubblica, il sindaco Manfredi: Mai come ora l’unità nazionale è importante

“Oggi e’ un giorno importante, 2 giugno, in un momento come questo con tutte queste tensioni internazionali, la guerra in Ucraina. Mai come in questo momento l’unita’ nazionale e’ importante”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della cerimonia per il 2 giugno svoltasi al mausoleo di Posillipo. “Il rapporto con le nostre forze armate, il senso delle istituzioni e dello Stato, la presenza a tutti i livelli, a Roma come a Napoli come in tutte le altre citta’ italiane delle istituzioni per ricordare la nostra Repubblica e’ fondamentale per riaffermare la centralita’ della democrazia e delle nostre istituzioni democratiche”, ha aggiunto Manfredi.