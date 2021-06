Festa della Repubblica italiana, celebrazioni in tutto il mondo

È ufficialmente la principale festa nazionale civile. Il 2 giugno si ricorda il referendum istituzionale indetto a suffragio universale il 2 e il 3 giugno 1946 con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta del fascismo. A differenza del 25 aprile (Festa della liberazione) e 1° maggio (Festa dei lavoratori), il 2 giugno celebra la nascita della nazione, in maniera simile al 14 luglio francese (anniversario della Presa della Bastiglia) e al 4 luglio statunitense (giorno in cui nel 1776 venne firmata la dichiarazione d’indipendenza). In tutto il mondo sono avvenute celebrazioni organizzate da Ambasciate e Consolati, nonché dalle associazioni e dalle altre realtà presenti sul territorio. Ad Asunciòn, Paraguay, è avvenuta una grande festa il 3 giugno nella Piazza Italia, che coincide con la Festa Popolare italiana e da’ il via al mese d’Italia in Paraguay. Gli eventi sono organizzati dall’Ambasciata italiana in Paraguay , e dalle associazioni italiane del territorio, tra le quali l’Associazione degli Emiliano-romagnoli del Paraguay. A Mosca presso la sede di Eataly si è ospitata la cerimonia organizzata dall’Ambasciata e dal Consolato Generale e alla quale parteciperà anche l’astronauta Samantha Cristoforetti. L’ingresso è stato gratuito per tutti i connazionali e le loro famiglie su presentazione di almeno un passaporto italiano per nucleo familiare. La registrazione all’evento è tuttavia obbligatoria per passare i controlli di sicurezza: bastava registrarsi entro il 30 maggio all’indirizzo email . Più tradizionale il 2 giugno ad Addis Abeba dove è stata protagonista “Villa Italia”, residenza dell’Ambasciatore italiano in Etiopia, Arturo Luzzi, ad ospitare l’esclusivo ricevimento per soli invitati che si è tenuto alla vigilia della Festa della Repubblica, venerdì 1° giugno, alle ore 12.00. A La Paz, in Bolivia, è stata una festa della Repubblica all’insegna della musica organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Bolivia, il Banco BISA, la Dante Alighieri e il Com.It.Es., in collaborazione con il Comune di La Paz, organizzano il Concerto di Gala “Sinfonías y piezascélebres de la ÓperaItaliana”. Il concerto, ha avuto luogo presso il Teatro Municipal”Alberto Saavedra Pérez”, con la partecipazione dell’orchestra boliviana di opera, diretta dal Maestro AndrésFernández. Il concerto di Gala è iniziato alle 19.30 del 5 giugno. Il giorno seguente, 6 giugno, sempre alle 19.30 si è invece il concerto di beneficenza. A Toronto, per il quarto anno consecutivo, l’antica e prestigiosa residenza di Casa Loma è diventata “Castello Italia”: domenica, 3 giugno, in occasione della Festa della Repubblica si è avuto questo evento anche e per celebrare il Mese Italiano in Canada. Tanti gli eventi che organizzati per la festa: dall’inaugurazione della mostra fotografica di Alfredo Cannatello “Assisi, The Medieval City” a tantissimi spettacoli di artisti nazionali e internazionali, senza dimenticare programmi culturali per grandi e bambini – per questi ultimi anche una versione della Divina Commedia – e una mostra-spettacolo di auto italiane con la Ferrari. Ovviamente non sono mancate attrazioni dedicate al cibo e al vino italiano; per i più piccoli sono ststr organizzate anche attività sportive e spettacoli di magia. Durante la festa si è tenuta poi la semifinale canadese del “2018 Barilla Pasta World Championship”. Il tutto trasmesso in diretta radio e tv su CHIN Radio/TV. La Festa della Repubblica a Castello Italia è stata organizzata dal Consolato generale, Liberty Entertainment Group, Istituto Italiano di Cultura, Agenzia Ice, Enit, Canadian ItalianBusiness and Professional Association (CIBPA), ComItEs, Camera di Commercio Italiana in Ontario, ItalianContemporary Film Festival, IC Savings e Villa Charities Inc.