Festa della Repubblica, Mattarella: Da parata militare stima e fiducia del popolo italiano per istituzioni

“A conclusione della cerimonia che ricorda la data fondativa della Repubblica, desidero esprimerle il mio compiacimento per il contributo dato dalle donne e dagli uomini della Difesa al pieno successo della manifestazione. Le Forze Armate, anche in questa circostanza, hanno confermato lo spirito e le motivazioni che animano il loro quotidiano impegno al servizio del Paese per la tutela della collettività e per lo sviluppo della società, in coerenza con il dettato costituzionale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine della Parata militare. “I sentimenti di stima e fiducia che il popolo italiano nutre nei confronti delle istituzioni e l’affetto nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme -prosegue il Capo dello Stato- si sono espressi in modo significativo. Il perdurare della difficile situazione internazionale accentua la consapevolezza del fondamentale contributo che le Forze Armate italiane assicurano per il mantenimento della pace su scala globale e per la stabilizzazione delle aree di crisi. La invito, signor ministro, a far pervenire a tutto il personale della Difesa che ha contribuito al successo della cerimonia, l’apprezzamento per il lavoro svolto e per questa ulteriore prova di professionalità”.