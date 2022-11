Festa dell’albero: canti, poesie e piantumazioni all’Istituto Nevio di Napoli

Festa dell’Albero a Napoli anche per l’Istituto Comprensivo G. Nevio di via Caravaggio guidato da Giovanni del Villano.

La manifestazione, svoltasi presso il plesso Cinquegrana, è stata aperta al territorio vedendo così impegnati alunni e genitori in uno scopo comune: la valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi, attraverso una metodologia della ricerca del fare e dello sperimentare, grazie alla piantumazione di arbusti e di un albero, Il tutto, in una dimensione di creatività e fantasia, che accoglie i pensieri e i sentimenti dei bambini in racconti e canzoni condivisi e rappresentati.

Gli alunni si sono alternati esibendosi nella recita di poesie, canti e successivamente, in momenti dedicati alla semina e alla piantumazione di alberelli.

Grazie al contributo della squadra della forestale della Regione Campania ed alla collaborazione di Legambiente ciascun alunno ha potuto ricevere una piantina in dono. Nel tempo se ne prenderà cura sviluppando così atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal Dirigente scolastico che ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa, dal personale della scuola, agli alunni e i loro genitori.