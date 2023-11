Festa dell’Albero, sul Vesuvio degustazione di prodotti tipici e piantumazione di arbusti

Una giornata per la valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumento per affrontare la crisi climatica con il coinvolgimento delle scuole con piantumazione di alberi incontri sulla Dieta Mediterranea e rassegna degustazione dei prodotti tipici locali. Al via domani, martedì 21 novembre, FestAmbiente Natura nel Parco Nazionale del Vesuvio promossa da Legambiente Campania e Parco Nazionale del Vesuvio.

Le aree protette sono la risposta migliore per proteggere paesaggi ed ecosistemi delicati e ricchi di biodiversità di cui l’Italia è custode, e sono lo strumento più adeguato per tutelare la natura e favorire lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali interessate. La crescita dei territori protetti è un obiettivo da raggiungere entro il 2030 per contrastare la perdita di biodiversità e frenare gli effetti della crisi climatica che contribuisce al degrado degli ecosistemi e accelera la perdita di specie protette a rischio di estinzione. Gli obiettivi per la biodiversità e il clima al 2030 dovranno essere raggiunti da tutti gli stati ed ogni territorio deve fornire il proprio contributo, anche la Campania dovrà consolidare i suoi obiettivi tutelando il 30% del suo territorio e gestendo meglio il sistema regionale delle aree protette favorendo il coinvolgimento delle comunità ed i territori.

Il primo appuntamento della giornata previsto alle ore 10.00 con la Festa dell’Albero con la piantumazione di arbusti e alberi presso Museo all’aperto del Parco Nazionale del Vesuvio, Via Palazzo del Principe, Ottaviano (Na) alla presenza delle classi delle scuole di Somma Vesuviana, Ottaviano e S. Anastasia alla presenza tra gli altri di Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio;Biagio Simonetti, Sindaco di Ottaviano:Francesca Ferro, Direttore di Legambiente Campania;Angelo Marciano, Comandante Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio. Nel pomeriggio appuntamento presso Azienda agricola “le prelibatezze di nonno Luigi”, via San Leonardo, 83 – San Giuseppe Vesuviano si svolgerà una tavola rotonda dal titolo ” “Agricoltura sostenibile nel parco nazionale del vesuvio: tutela della biodiversita’ e lotta al cambiamento climatico”. Interveranno tra gli altri Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Raffaele De Luca, Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio,Gioacchino Madonna, Presidente comunità dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio,Maria Passari, Assessorato all’Agricoltura Regione Campania,Pasquale Raia, Legambiente Mimmo Beneventano, Antonio Nicoletti, Responsabile Legambiente Aree Protette. A seguire Parchi a Tavola, una rassegna curata da Valerio Calabrese e Giovanni Romano, per valorizzare la biodiversità agricola e naturale dei prodotti del territorio, far conoscere le tradizioni e la cultura enogastronomica locale, riflettere sulle strategie da adottare per rendere il consumo di cibo sempre più sostenibile e favorire modelli produttivi con meno emissioni e più benefici per le persone e il Pianeta.