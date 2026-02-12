Festa di compleanno a Roma per le “Fettuccine burro e parmigiano” del Vero Alfredo tra vip e musica live

Un successo annunciato il birthday party de “Le Fettuccine burro e parmigiano” de “Il Vero Alfredo”, svoltosi nella sede storica di piazza Augusto Imperatore, Roma, il 7 febbraio, data in cui si celebra in tutto il mondo la nascita di un piatto prelibato che Alfredo Di Lelio confezionò nel 1908 come gesto d’amore per la moglie, appena diventata mamma.

Tanti i volti noti presenti alla serata, tra cui Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Di scena, le mitiche “Bionde”, servite agli ospiti, con l’atteso e inimitabile storico “balletto” che accompagna l’amalgama delle tagliatelle artigianali con ingredienti di prima qualità come burro e parmigiano. A intrattenere la cena, la musica di Mapo.

Dulcis in fundo, il soffio rituale delle candeline da parte di Ines Di Lelio e Chiara Cuomo, adagiate su una maxi torta articolata in tante lettere quante quelle del nome “Alfredo”, sulle note di un brano inedito interpretato da Ionis Bascir dal titolo “Le fettuccine di Alfredo”, composto dal maestro Fornaci.

Big surprise, il giorno successivo: la signora Ines Di Lelio è stata premiata presso la Confcommercio con l’onorificenza di maestro del commercio e con il prestigioso riconoscimento “Aquila d’Argento”, per oltre 25 anni di dedizione, maestria e passione nel settore del turismo e dei servizi. Ha portato avanti con orgoglio l’eredità del mitico Alfredo, rendendo la sede storica un vero e proprio bene culturale, riconosciuto dal Ministero della Cultura e iscritto nell’Albo dei Negozi Storici di Eccellenza.