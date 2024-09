Festa di Roma, arrivano Coppola, Depp e quattro italiani in concorso

Roma, 20 set. (askanews) – Un programma ricco, diversificato, che la direttrice artistica Paola Malanga ha definito “un arazzo”. Si presenta così la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 16 al 27 ottobre. Si inizierà con un grande evento di preapertura con il Maestro Francis Ford Coppola che presenterà il suo “Megalopolis” e con un’apertura con un film italiano molto atteso, “Berlinguer”, di Andrea Segre, interpretato da Elio Germano. Quest’anno non mancheranno le star internazionali, come Johnny Depp e Viggo Mortensen, che riceveranno il Premio alla carriera e presenteranno i loro film: “Modì”, sul pittore Modigliani, con Riccardo Scamarcio, e “I morti non feriscono”.

Sono quattro gli italiani tra i diciotto film del Concorso Progressive Cinema: “Berlinguer. La grande ambizione”, “L’albero” di Sara Petraglia con Tecla Insoli e Carlotta Gamba, “L’isola degli idealisti” di Elisabetta Sgarbi con Tommaso Ragno da un romanzo di Giorgio Scerbanenco e “Paradiso in vendita” di Luca Barbareschi con Bruno Todeschini e Donatella Finocchiaro. Da segnalare, fra gli altri film in concorso, “Leggere Lolita a Teheran” dell’israeliano da Eran Riklis, il giapponese “Spirit world” con Catherine Deneuve, “The Trainer” di Tony Kane con Vito Schnabel, “Le choix” di Gilles Bourdos che verrà presentato a Roma dal protagonista Vincent Lindon.

Le opere italiane abbondano soprattutto nella sezione “Grand Public”: da Luca Zingaretti che presenterà la sua prima regia, “La casa degli sguardi”, a Michele Placido che porterà il suo “Eterno visionario” con Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi, da Gabriele Muccino con “Fino alla fine” a Claudio Giovannesi con “Hey Joe”, interpretato da James Franco. Nella stessa sezione, rivolta soprattutto agli spettatori, ci saranno anche Mauro Mancini con “Mani nude”, con Alessandro Gassmann, “The return” di Uberto Pasolini con Juliette Binoche e Ralph Fiennes, “Storia di una notte” di Paolo Costella con Giuseppe Battiston e Anna Foglietta, “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini con Barbara Ronchi e Serena Rossi, “U.S. Palmese” dei fratelli Manetti con Rocco Papaleo.

Sempre nella sezione Grand Public arriveranno anche “Conclave” di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci, “Libre” di Mélanie Laurent e “La pie voleuse” di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride. Nella sezione non competitiva “Free Style” verranno presentate le grandi serie, a partire da “L’amica geniale. La storia della bambina perduta” di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni.

Molto attese anche “Avetrana – Qui non è Hollywood” di Pippo Mezzapesa con Vanessa Scalera, “Il conte di Montecristo” di Bille August con Sam Claflin e Jeremy Irons, “Miss Fallaci” di Luca Ribuoli con Miriam Leone, “Vita da Carlo”, la terza stagione della serie con Carlo Verdone. Da segnalare nella sezione “Proiezioni speciali”, il documentario di Ruggero Gabbai su Liliana Segre, “Liliana”.

La Festa quest’anno è dedicata a Marcello Mastroianni, di cui ricorre il centenario della nascita. A ricordarlo verrà la figlia Chiara, che terrà una Masterclass il 21 ottobre.