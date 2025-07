Festa di Roma, Paola Cortellesi presiede la giuria dell’edizione XX

Roma, 29 lug. (askanews) – La Festa del Cinema di Roma, presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga, ha annunciato le giurie della ventesima edizione, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa, affiancata dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz.

La giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, scelto dal Presidente e dai giurati tra altre categorie.

Particolare attenzione sarà data ai giovani autori con il Premio alla Miglior Opera Prima: una giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore anglo-irlandese Patrick Dickinson e l’attrice italiana Barbara Ronchi assegnerà il riconoscimento a un lungometraggio di finzione in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

Paola Cortellesi, considerata una delle artiste più complete del panorama italiano, ha esordito in teatro nel 1995 e nella sua carriera ha ricevuto i riconoscimenti più prestigiosi nei diversi ambiti. Attrice e autrice di programmi satirici e varietà classici, ha duettato con i più grandi personaggi della televisione, della musica, del cinema e del teatro. Ha esordito sul grande schermo nel 2000 nel film “Chiedimi se sono felice” di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. L’anno successivo ha recitato in “Se fossi in te” di Giulio Manfredonia che le è valso una prima candidatura ai Nastri d’argento come Miglior attrice non protagonista. Nel 2002 ha lavorato al fianco di Fabrizio Bentivoglio in “A cavallo della tigre” di Carlo Mazzacurati mentre due anni dopo è stata protagonista – con Aldo, Giovanni e Giacomo – di “Tu la conosci Claudia?” di Massimo Venier, uno dei maggiori successi della stagione 2004.

Nel 2008 ha ricevuto una candidatura al David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in “Piano, solo” di Riccardo Milani. Nel 2011 si è aggiudicata il David come Miglior attrice protagonista per “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno. È stata candidata allo stesso riconoscimento anche negli anni successivi per titoli come “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone (2014), “Scusate se esisto!” di Riccardo Milani (2014), “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno (2015). Fra il 2018 e nel 2020 ha ottenuto tre Nastri d’argento come Miglior attrice in un film commedia per “Come un gatto in tangenziale” e “Ma cosa ci dice il cervello”, entrambi diretti da Riccardo Milani, e “Figli” di Giuseppe Bonito. Interprete e sceneggiatrice dei maggiori successi degli ultimi anni, nel 2023 ha debuttato alla regia con “C’è ancora domani”.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film ha ricevuto il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas. Il film ha ottenuto straordinari risultati al botteghino con oltre 36,8 milioni di euro solo in Italia e ricevuto numerosi riconoscimenti: sei David di Donatello, tra cui miglior regista esordiente, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura originale, Nastro d’argento dell’anno, il Globo d’oro e, per la prima volta, il Biglietto d’Oro ad una regista, per due anni consecutivi. Vincitore di numerosi festival internazionali, è stato distribuito in 126 paesi, dall’Europa alla Cina, dagli Stati Uniti all’Argentina fino all’Australia, divenendo uno dei maggiori successi dell’intera storia del cinema italiano, con un potente impatto sociale in Italia e nel mondo.