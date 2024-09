Festa di Roma, una mostra per celebrare i 120 anni di Titanus

Roma, 20 set. (askanews) – In occasione del suo 120esimo anniversario, Titanus, la prima casa cinematografica italiana fondata nel 1904 da Gustavo Lombardo, presenta un’esclusiva Mostra nel Foyer della Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, durante la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

L’esposizione raccoglie una parte rappresentativa delle locandine originali e manifesti di film provenienti direttamente dalla sede di Casa Titanus, vere e proprie opere d’arte corredate da immagini inedite di repertorio, fotogrammi e materiale d’archivio storico, per la prima volta visibili al pubblico.

Uno dei focus dell’allestimento è dedicato al grande attore Alain Delon, con una selezione di foto di set e di scena e locandine dei film che lo hanno visto protagonista. Un omaggio esclusivo che ricorda la straordinaria carriera di uno dei più grandi interpreti del cinema internazionale e grande amico della Titanus. Attraverso questi rari e preziosi contributi, si ripercorre non solo la storia di Titanus, ma anche l’evoluzione del cinema.

Una collezione di assoluto pregio e un viaggio visivo che celebra il ruolo di Titanus nel mondo del cinema e delle grandi storie, che abbraccia la cultura italiana e il tempo di tante generazioni. Per continuare i festeggiamenti dei 120 anni, la Titanus aprirà le porte della sua sede storica di Roma in Via Sommacampagna 28 per una serie di proiezioni speciali de “L’ultimo Gattopardo”, il ritratto di Goffredo Lombardo, un docufilm diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del maestro Ennio Morricone. I posti disponibili non numerati sono limitati a 20 persone e la prenotazione è obbligatoria (le proiezioni si terranno tutte alle ore 16 il 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre).