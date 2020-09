Festa di San Gennaro, al via i Riti solenni

Iniziano oggi venerdì 18 settembre, i Riti Solenni per la festività di San Gennaro, Patrono principale dell’Arcidiocesi di Napoli e della Campania. Alle ore 18 avrà luogo il Rito Vigiliare dell

Dopo le Letture, l’Arcivescovo terrà l’omelia e ci sarà poi l’offerta dell’olio per la lampada votiva al Santo Patrono da parte di associazioni ed enti che fanno parte del Forum Nazione socio-sanitario presieduto da Aldo Bova. Con la consegna della Lettera Pastorale “Seppellire i morti” il Cardinale Sepe darà inizio all’Anno Pastorale. Dopo il canto del Magnificat e le preghiere di rito, prenderà la parola il professor Aldo Bova, che per incarico dell’Arcivescovo ha coordinato la raccolta dell’olio. Seguirà un breve intervento di Carminantonio Esposito, presidente del Comitato San Gennaro. Successivamente, l’Arcivescovo, preceduto dai tedofori del Centro Sportivo Italiano, si poterà sul sagrato per l’accensione della lampada votiva. La celebrazione di oggi 18 settembre può essere seguita in diretta streaming sulla pagina facebook della Diocesi: “chiesa di Napoli”.

Sabato 19 settembre alle ore 10 avrà inizio la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. Gli operatori dell’informazione, in numero assai ridotto a motivo delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, potranno entrare in Cattedrale a partire dalle ore 9 . Operatori tv e fotoreporter (già accreditati e uno per testata) troveranno posto esclusivamente sulla tribuna allestita davanti all’altare maggiore, da raggiungere percorrendo la navata di destra. Non sarà assolutamente consentito l’allestimento di set televisivi e/o cinematografici all’interno della Chiesa Cattedrale e della Cappella, né sulla tribuna. ei posti a loro assegnati e per questo dovranno rivolgersi agli addetti all’accoglienza.

Solo i giornalisti e i fedeli che hanno fatto richiesta e hanno ritirato i biglietti di accesso potranno partecipare alla celebrazione del 19 settembre. Senza biglietto colorato non sarà consentito l’accesso né in Cattedrale né sul Sagrato. È consigliabile, quindi, evitare ogni forma di assembramento ai varchi previsti in Via Duomo. Per venire incontro alle necessità di tutti i fedeli si ricorda che la Santa Messa della Solennità di San Gennaro sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 21, TV2000 e via streaming sul sito di MariaTv e sulla piattaforma di Amazon.