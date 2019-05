Festa granata

Torino, 26 mag. – (AdnKronos) – Il Torino batte in casa la Lazio e chiude in bellezza il campionato. I granata si impongono per 3-1 nel match dell’ultima giornata di serie A. Tutti nella ripresa i gol: per il Torino sono decisivi Iago Falque (51′), Lukic (53′) e De Silvestri (80′), mentre ai biancocelesti non basta la rete di Immobile (66′). Il Torino è al settimo posto con 63 punti, gli stessi della Roma che giocherà stasera contro il Parma, davanti alla Lazio che chiude la stagione all’ottavo posto.