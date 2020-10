Festa nazionale austriaca a Milano

Il Consolato Generale d’Austria a Milano è lieto di annunciare: “Grazie al sostegno del Forum austriaco di Cultura di Milano siamo lieti, in questi tempi difficili della pandemia, di poter offrire con così poco preavviso questo bellissimo concerto al nostro pubblico italiano e austriaco. Il Console Generale d’Austria Clemens Mantl, la Direttrice del Forum austriaco di Cultura di Milano Susanne Ranetzky e i loro team salutano i loro amici italiani e austriaci festeggiando nel 2020 così la Festa Nazionale austriaca del 26 ottobre! Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento concertistico! Il programma del concerto: Diego Colatti: East West Sketches; William Grant Still: Phantom Chapel; Richard Strauss: Vier letzte Lieder (Quattro ultime canzoni; con il soprano Kristin Lewis); Sergei Prokofiev: Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore, op. 100 . La scelta è caduta sulla Quinta Sinfonia di Prokofiev perchè il compositore stesso l’ha descritta come “un trionfo dello spirito umano” e, come già detto, si vuole dare un segno di speranza nell’era Covid-19. Il concerto è disponibile online a partire dal 30 ottobre”.