Festa nazionale dell’Ucraina, messaggio di Mattarella: L’Italia con voi contro la brutale e ingiustificata aggressione

“Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest’ora cosi’ drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione piu’ convinta di solidarieta’, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy, un messaggio per la Giornata dell’Indipendenza. “L’Italia sostiene fermamente l’integrita’ territoriale, la sovranita’, l’indipendenza e la liberta’ del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione”. Mattarella esorta: “Va affermata ancora una volta la necessita’ di una immediata cessazione delle ostilita’ per l’avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l’Ucraina”. E prosegue, rinnovando l’impegno dell’Italia per l’integrazione dell’Ucraina nell’Ue: “Auspico che le gia’ intense relazioni tra Kiev e Roma possano trovare ulteriore slancio in tutti i settori di mutuo interesse, grazie anche al contributo di una comunita’ ucraina in Italia integrata e attiva. Il cammino dell’Ucraina verso la piena integrazione nella famiglia europea rappresenta il rafforzamento di una cornice di fondamentale rilevanza. L’Italia continuera’ a contribuire a tale processo, sostenendo gli sforzi verso il raggiungimento di tale traguardo. Con sentimenti di sincera amicizia, rinnovo fervidi auguri di pace, sicurezza e benessere per la sua persona e per tutto il popolo ucraino”.