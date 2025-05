Notte di festa per lo scudetto, Asia Napoli raccoglie 60 tonnellate di rifiuti: il triplo rispetto a Capodanno

Nella notte dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto, Asia Napoli Spa ha raccolto 60 tonnellate di rifiuti da spazzamento, quasi il triplo rispetto alle 20 tonnellate registrate durante la notte di Capodanno.

La particolare operazione di pulizia è stata resa possibile – si legge in una nota della società – grazie a una macchina organizzativa straordinaria, messa in campo da Asia in intesa con il Comune di Napoli. In previsione del grande afflusso di cittadini e visitatori, sono stati attivati turni straordinari per gli operatori, con il raddoppio delle attività di raccolta, scarico e pulizia in particolare nelle aree del centro città e in tutte le zone dove si prevedevano grandi assembramenti.

Nel complesso, tra interventi ordinari e straordinari, sono state raccolte circa 1.500 tonnellate di rifiuti sull’intero territorio cittadino nella sola notte dei festeggiamenti.