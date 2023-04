Festa per lo scudetto, sos al Governo. Manfredi: Il Comune non può gestire la sicurezza. Più vigili? Servono risorse

“I temi della sicurezza non possono essere gestiti solo dal Comune, è un tema che va condiviso con la Prefettura e con il Viminale e lo faremo nei prossimi giorni”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando dei flussi turistici che la città registra ma anche in vista dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli ormai alle porte. E proprio domani il sindaco Manfredi sarà al Viminale per un incontro con il ministro Piantedosi. Manfredi ha sottolineato che “è necessaria una riflessione sul tema delle risorse: c’è bisogno di più straordinari per i vigili urbani e di risorse per fronteggiare l’aumento dei costi dei servizi che sono indispensabili”.