Festa Roma, domani omaggio di Alice nella città a Christopher Reeve

Roma, 9 ott. (askanews) – Domani a Roma l’omaggio di Alice nella città al grande attore e attivista Christopher Reeve, in occasione del ventesimo anniversario della sua morte, con la proiezione speciale dell’atteso documentario “Super/Man: The Christopher Reeve Story” alle ore 20.30 al Cinema Adriano di Roma alla presenza dei due registi Ian Bonhote e Peter Ettedgui e di Matthew Reeve, figlio di Christopher Reeve.

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” offre un ritratto intimo della vita di Reeve, con immagini inedite, interviste ai tre figli William, Matthew e Alexandra e testimonianze di grandi attori hollywoodiani che erano colleghi e amici di Reeve come Susan Sarandon, Glenn Close e Robin Williams, al quale era legatissimo, che ne descrivono il percorso personale e professionale.

L’evento è organizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery e con l’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ed è parte del ciclo “Aspettando Alice” che anticipa la 22esima edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024.

La proiezione con i due registi e Matthew Reeve sarà anche l’occasione per far conoscere al pubblico italiano la Christopher and Dana Reeve Foundation dedicata alla cura delle lesioni al midollo spinale attraverso la promozione di ricerche innovative e il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle famiglie affette da paralisi.

Dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, Christopher Reeve è diventato un leader carismatico e un attivista nella ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale, oltre che un appassionato sostenitore dei diritti e dell’assistenza ai disabili, il tutto continuando la sua carriera nel cinema, sia davanti che dietro la cinepresa, e dedicandosi sempre alla sua amata famiglia.

In considerazione dell’alto valore del documentario e dell’insegnamento trasmesso dall’attore con il suo impegno, l’Assessorato e Alice nella città hanno voluto riservare una sala dell’Adriano agli studenti delle scuole di cinema e delle accademie della Capitale, tra le quali Officina Pasolini – CIVIS, IED, Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, Naba – Accademia delle Belle Arti, Accademia Costume e Moda, Accademia Koefia, l’Università La Sapienza e il Liceo Mamiani.

All’evento parteciperà anche l’Associazione Sportiva dilettantistica Roma Calcio Amputati nata dal sogno “impossibile” di Arturo Mariani di indossare la maglia giallorossa della As Roma, la squadra per la quale fa il tifo. Nato con una gamba sola, Arturo Mariani ha sempre coltivato la passione per il calcio e inseguito quel desiderio. Con la Nazionale Italiana di Calcio Amputati, ha disputato un Mondiale in Messico e due Europei.

Alice nella città ha scelto di sostenere con una donazione il progetto dell’Academy ProAbile, che ha l’obiettivo di creare un nuovo modo di pensare, basato su inclusione, rispetto e il diritto per ogni singola persona di essere accettata e accolta indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. Il progetto è patrocinato da alcuni importanti partners, tra cui Comitato Italiano Paralimpico, Comitato regionale del Lazio, OPES – Rete Associativa Nazionale di Terzo Settore ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures dal 10 ottobre.