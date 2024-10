Festa Roma, il 25 ottobre cerimonia del Sorriso Diverso Roma Award

Roma, 23 ott. (askanews) – Svelate le nomination del Sorriso Diverso Roma Award, premio collaterale della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnato alle opere cinematografiche con tematiche sociali. Giunto alla XIV edizione il riconoscimento è assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla Festa che hanno saputo raccontare attraverso il linguaggio cinematografico, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi.

Venerdì 25 ottobre, alle ore 16,15, presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio, si terrà la consegna dei premi, con la partecipazione dell’attrice Carlotta Natoli madrina della cerimonia, che nella sua lunga carriera di attrice fra cinema, teatro e tv ha messo in luce con grande sensibilità, umanità e profondità temi di rilevanza sociale portandoli all’attenzione del grande pubblico.

Alla consegna dei premi sarà presente Beatrice Luzzi, testimonial della resilienza sociale, che dopo Venezia prosegue il suo percorso con il Sorriso Diverso Award, il vicedirettore di Rai Pubblica Utilità Michela La Pietra insieme all’autore e conduttore Guido Barlozzetti; il neo consigliere d’amministrazione Rai ed ex direttore di Rai per la Sostenibilità ESG Roberto Natale, la delegata per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio Lorenza Lei oltre che la direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma Paola Malanga e il commissario ctraordinario e direttore generale ad interim Roma Lazio Film Commision Maria Giuseppina Troccoli.

“La Festa del cinema di Roma riunisce ogni anno gli appassionati di cinema, nel luogo dove il cinema é stato sempre protagonista del cambiamento di costumi, abitudini e leggi. La città di Roma é il luogo ideale per raccontare ogni cultura e ogni vita umana” ha detto Diego Righini, presidente del premio Sorriso Diverso, annunciando questa XIV edizione e aggiungendo: “La società moderna sta iniziando a convivere con l’Intelligenza artificiale e con tutte le sue ricadute sociali, il cinema di oggi ha il dovere di narrare questo presente affinché non sia un algoritmo a determinare l’inclusività o la difesa di una fragilità umana ma, come sostiene Padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco, per fare prevalere il sentire comune della persone attente al proprio futuro e a quello del prossimo”.

Paola Tassone, direttore artistico del premio ha spiegato: “Abbiamo selezionato pellicole che mettono al centro la persona nella sua unicità. Storie di disagi psichici, bullismo, emarginazione, abusi e di chi vuole rompere il silenzio e non riesce a denunciare. Il cinema, più che mai, è un importante megafono, ci richiama a combattere alla radice questi fenomeni di accanimento contro chi viene visto e perseguitato come debole o come ‘diverso'”.

Entrano in nomination per la XIV edizione del premio Sorriso Diverso Roma per il miglior film italiano La casa degli sguardi di Luca Zingaretti, Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, Cattivi Maestri di Roberto Orazi, San Damiano di Gregorio Sassoli, Supereroi di Stefano Chiantini, Persone di Carlo Augusto Bachschmidt e Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli e Deka Mohamed Osman. Per il miglior film straniero sono in lizza Bound in Heaven di Huo Xin, Reading Lolita in Tehran di Eran Riklis, About Luis di Lucia Chiarla, Estado de silencio di Santiago Maza e Sugarcane di Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie.

Le 12 pellicole in nomination per il titolo di Miglior film italiano e Miglior film straniero dell’edizione 2024 sono scelte in accordo con Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma e dalla giuria di esperti presieduta da Catello Masullo e Paola Dalla Torre, Paola Dei, Armando Lostaglio, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Imma Noemi Medina Fronten, Antonio Castaldo e Rossella Pozza.