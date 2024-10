Festa Roma, in anteprima “La valanga azzurra”: poi in sala 21-22-23

Roma, 7 ott. (askanews) – Sono da oggi disponibili il trailer e il manifesto de “La valanga azzurra”, docufilm diretto da Giovanni Veronesi e scritto da Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi con la consulenza di Luca Rea, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening il 18 ottobre (alle ore 16.30 in Sala Sinopoli) e uscirà nelle sale il 21, 22 e 23 ottobre distribuito da Fandango Distribuzione.

Dopo il successo di “Una Squadra”, Fandango torna a raccontare il grande sport italiano. Il docufilm è una produzione con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari. “La Valanga Azzurra” ripercorre la parabola irripetibile della nazionale italiana di sci alpino degli anni ’70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros. Attraverso successi che hanno riscritto la storia dello sport italiano, come la conquista di cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, il documentario celebra le rivalità interne, i contrasti caratteriali e i sacrifici che hanno reso invincibile questa squadra. Le testimonianze inedite dei protagonisti, intrecciate alla narrazione di Giovanni Veronesi, che rivela in questa occasione i suoi trascorsi di aspirante campione, fanno rivivere l’epopea unica di un ciclone sportivo, dagli esordi gloriosi fino a un inevitabile declino.