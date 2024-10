Festa Roma: in ‘Hey Joe’ la poesia e il dramma della Napoli post bellica

«Il film nasce quando Maurizio Braucci mi ha raccontato la storia di questo soldato americano che tornava in Italia per riprendersi il figlio. Mi sono innamorato perché ho sentito che si poteva raccontare una relazione tra padre e figlio, e una relazione con la grande Storia, tra l’Italia e Stati Uniti, tra vecchio mondo e nuovo mondo. E dava la possibilità di mostrare il Napoli come una città di frontiera, un confine tra un mondo e un altro». Così il regista Claudio Giovannesi presenta alla Festa del Cinema di Roma la nascita di ‘Hey Joe’, pellicola nella quale dirige James Franco e il giovane Francesco Di Napoli . Nella città partenopea, nel 1944 le ragazze chiamavano i militari americani appena sbarcati ‘Hey, Joe!’. Qui Dean incontra Lucia e s’innamora di lei, ma poi è costretto a partire. Nel 1971, nella cittadina del New Jersey nella quale vive, Dean riceve una lettera spedita da Napoli tredici anni prima: Lucia è morta e il loro figlio Enzo ha dodici anni. E così, torna in Italia per incontrare un venticinquenne che trova riottoso e legato alla malavita. Un dramma a sfondo sociale, sceneggiato dal regista e da Maurizio Braucci, con cui Giovannesi aveva scritto ‘La paranza dei bambini’. «Il fil rouge del film è che tutti i personaggi sono conseguenza della guerra -spiega ancora il regista- Il film è connaturato a mettere in scena non la guerra ma le sue conseguenze. La nascita di questa società attuale, che parte dall’arrivo degli americani ma ci racconta una città di frontiera». E su Napoli , spiega lo sceneggiatore Braucci: «Abbiamo lavorato molto sulla memoria, come napoletani. Sono cose che abbiamo vissuto, anche in maniera indiretta. Se sentite le canzoni di Pino Daniele nei primi dischi raccontano quella Napoli , perché nel cinema non è molto raccontata ma nella musica sì, un altro esempio è Renato Carosone con ‘Tu vo’ fa l’americano'”. Ma un tema importante è stato anche «quello dei padri, per questo è un film di grande attualità, perché oggi è il tempo dei padri, che vengono distrutti e demoliti ma che si riscattano e si ricostruiscono».