Festa Roma, si aggiungono 3 film tra cui “Pompei in piano sequenza”

Roma, 4 ott. (askanews) – Tre nuovi titoli entrano nel programma della Festa del Cinema 2024 che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore Alberto Angela sarà protagonista di un incontro per presentare al pubblico “Pompei in piano sequenza – I segreti di un record” di Gabriele Cipollitti, backstage del suo successo televisivo “Pompei, le nuove scoperte”: un unico piano sequenza lungo più di due ore attraverso l’antica città di Pompei. “Per noi questa è stata una tecnica sperimentale e abbiamo lavorato non tralasciando nemmeno un dettaglio – ha dichiarato Alberto Angela – è stato uno dei lavori più appassionanti della mia carriera, un mix perfetto tra la sperimentazione di una tecnica non usuale per la tv e la divulgazione”. Il film sarà presentato nella sezione Proiezioni Speciali.

Nella stessa sezione e in occasione del centenario dalla nascita di Franco Basaglia, si terrà l’anteprima di “Persone” di Carlo Augusto Bachschmidt che affronta lo stigma della diversità di fronte alla “violenza istituzionale”: ambientato nell’ex manicomio S. Maria della Pietà a Roma, alcuni dei protagonisti del “Progetto Giuseppina” (piano riabilitativo che dal 1995 ha favorito il processo di deospedalizzazione gestendo il passaggio verso l’esterno degli ultimi reclusi) raccontano quella “rivoluzione nella rivoluzione” attraverso i ricordi delle pazienti rimaste.

Nella sezione Grand Public, sarà inoltre presentato “Sharp Corner”, secondo lungometraggio del regista canadese Jason Buxton, vincitore di vari premi con il film d’esordio Blackbird. Il film, un thriller psicologico sempre più disturbante, è basato su un racconto del giornalista Russell Wangersky e vede protagonista Ben Foster (Six Feet Under, Hell or High Water, Angel in X Men, The Program) e Cobie Smulders (Maria Hill in Avengers).