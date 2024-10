Festa Roma,per l’horror “Longlegs” red carpet da brividi con ospiti

Roma, 22 ott. (askanews) – Arriva in Italia, con anteprima stasera alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, “Longlegs”, il nuovo film di Osgood Perkins con Maika Monroe e Nicholas Cage. Si tratta di uno degli horror più attesi della stagione e per gli amanti del genere ci sarà anche un red carpet a tema all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con Asia Argento, Brando e Christian De Sica, Francesco Gheghi, Lillo, Eros Puglielli, Roberto Recchioni, Paolo Strippoli e Federico Zampaglione che sfileranno insieme a cosplayer e a fan da tutta Italia.

“Longlegs” è l’horror indipendente che ha registrato il maggiore incasso negli ultimi 10 anni, raggiungendo il primo posto al box office Usa e superando la soglia dei 110 milioni di dollari. Negli Stati Uniti i fan hanno chiesto e ottenuto una re-release per poterlo vedere di nuovo in sala in occasione della festa di Halloween. In Italia arriva al cinema a partire dal 31 ottobre (distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film).

Nel film una neo-agente dell’Fbi, nel tentativo di catturare un serial killer, scopre una serie di indizi occulti che deve risolvere per porre fine alla terrificante scia di omicidi.