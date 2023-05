Festa scudetto, a Napoli dalle 21 scatta la zona azzurra. Resterà in vigore fino 2 di stanotte

A Napoli tutto è pronto per l’ennesima giornata di attesa per la conquista matematica del terzo scudetto della squadra calcistica cittadina. Anche per oggi scatteranno divieti e restrizioni, disposti dal Comune, a partire dalle 21. Il piano sicurezza prevede, tra l’altro, la chiusura della cosiddetta ‘zona azzurra’ che resterà in vigore fino alle 2 di venerdì 5 maggio. Stop ad auto e motocicli non solo a Fuorigrotta, nella zona vicina allo stadio Maradona dove si assisterà in diretta al match Udinese-Napoli, a partire dalle 20:45, con 50mila cittadini paganti e il sold out dell’impianto sportivo. Previsto, inoltre, un particolare dispositivo di circolazione nell’area centrale di Napoli, ma anche divieto di sosta e fermata nei pressi dei nosocomi con pronto soccorso: ospedale del Mare, Cardarelli; ospedale pediatrico Santobono, San Paolo, Vecchio Pellegrini, Cto, Villa Betania, Fatebenefratelli. Previsto anche un divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak dalle 19 di oggi alle 4 di domani. Nello stesso arco temporale c’è, inoltre, il divieto di vendita e di utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Dalle 21 alle 2 anche i varchi di accesso alla viabilità cittadina del porto di Napoli: molo Beverello, piazzale Immacolatella Vecchia, varco Pisacane e varco Sant’Erasmo sono chiusi in uscita al traffico veicolare. In città, in funzione, fino alle 2 saranno attive la Linea 1 e Linea 2 della metropolitana; funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto; predisposto anche il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa con prolungamento orario sino alla mezzanotte. Il piano ricalca quello già rodato la scorsa domenica, in occasione del derby Napoli-Salernitana e di ieri era in occasione di Lazio-Sassuolo. Un dispositivo che è stato definito “flessibile” dallo stesso sindaco Gaetano Manfredi e dal prefetto partenopeo Claudio Palomba.