Festa scudetto a Napoli, Manfredi: Oltre un milione in strada e nessun incidente

“Oltre un milione” le persone in strada ieri tra la città di Napoli e i comuni dell’area metropolitana per festeggiare la definitiva conquista del terzo scudetto degli azzurri. “Una festa di popolo straordinaria”, così la definisce il sindaco Gaetano Manfredi parlando a Rainews24 all’indomani dell’ultima partita di campionato, conclusa con la consegna della Coppa dei Campioni d’Italia al Napoli e con lo show allo stadio Diego Armando Maradona trasmesso sui maxischermi installati in tre piazze di Napoli e in 17 comuni della provincia. “E’ stato un successo – ha detto Manfredi – una grande vittoria di Napoli, della civiltà dei napoletani e del lavoro che tutti insieme abbiamo fatto con le istituzioni e le forze dell’ordine, che ringrazio per il grande impegno. E’ stato veramente un momento molto felice, non c’è stato nessun incidente né a Napoli né nei tanti comuni dell’area metropolitana dove erano stati allestiti i maxischermi. C’erano in strada più di un milione di persone che hanno festeggiato con grande civiltà e grande gioia, persone venute da tutte le parti del mondo, tantissimi turisti. Un grande momento di socialità, di messaggio positivo. Siamo molto felici non solo per lo scudetto, ma anche per come la città si è comportata”.