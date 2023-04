Festa scudetto, il consolato Usa lancia un “security alert”: Attenti, Napoli sarà ad alto rischio per diversi giorni

Il consolato generale Usa di Napoli lancia un “security alert” in vista dei “grandi festeggiamenti previsti a fine aprile-inizio maggio in tutta la città, quando la Ssc Napoli vincerà matematicamente il campionato di Serie A”. Il consolato spiega che, oltre alla festa organizzata programmata per la fine della stagione calcistica, si svolgeranno celebrazioni spontanee che “potrebbero durare alcuni giorni” con “raduni pubblici, traffico intenso, chiusure stradali, uso significativo di fuochi d’artificio e consumo di alcol” in tutta la città. Si ricorda che sono possibili disagi soprattutto per il traffico, con ritardi per gli spostamenti, anche da e verso aeroporti e stazioni ferroviarie. Sul sito del consolato sono pubblicate una serie di raccomandazioni per i cittadini e i visitatori americani. In particolare, si consiglia di prestare attenzione nei momenti di grande assembramento, che potrebbero potenzialmente diventare “violenti”. Infine l’invito a “festeggiate in maniera responsabile”.