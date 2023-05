Festa scudetto, Manfredi: Maxischermi sia in città che in provincia

“Stiamo ancora valutando gli aspetti organizzativi, i dettagli non sono stati ancora definiti. L’idea oramai consolidata e’ che ci sia la festa allo stadio e poi una trasmissione su maxischermi sia in citta’ che nell’area metropolitana e questo l’ho condiviso con tanti sindaci”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in merito alla festa scudetto, a margine del Pizza Village alla Mostra d’Oltremare. “Per noi – ha spiegato – deve essere un grande momento di gioia, di festa, ma anche di comunita’, affinche’ le persone stiano insieme in piazza a guardare questo spettacolo, lanciando anche un messaggio di comunita’ che parte dalla nostra area metropolitana a tutta l’Italia”. “Sicuramente – ha aggiunto Manfredi – lavoreremo sul trasporto pubblico. Non abbiamo ancora deciso se ci sara’ una chiusura drastica delle strade. Noi propendiamo per un dispositivo un po’ piu’ leggero. Ovviamente con l’invito sempre ai napoletani di andare a piedi”. “La festeggiamenti per lo scudetto – ha concluso Manfredi – sono stati anche un’occasione per riscoprire la bellezza della nostra citta’ a piedi e quindi anche nei comuni dell’area metropolitana le zone dove ci sara’ la festa saranno tutte pedonalizzate”.