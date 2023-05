Festa scudetto, vertice in Prefettura con De Laurentiis

E’ in corso in Prefettura a Napoli la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sulle misure da prendere in vista dell’eventuale conquista matematica dello scudetto da parte del NAPOLI nel turno infrasettimanale di campionato. Alla riunione, presieduta dal prefetto Claudio Palomba, partecipa anche il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi e i vertici locali delle forze dell’ordine. Al termine del vertice si terrà un incontro con la stampa.