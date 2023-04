Festa scudetto: vince l’Inter, fuochi d’artificio a Napoli 

Fuochi d’artificio e lunghi applausi hanno salutato dinanzi allola. Lungo le strade intorno all’impianto sportivo sono stati accesi fumogeni azzurri al triplice fischio finale da Milano. Esultanza e gioia nel resto della città e in provincia per il 3-1 dei nerazzurri. Il successo è stato accompagnato dai festeggiamenti, tra boati e cori. Ed ora cresce l’attesa per iCon una vittoria, il Napoli sarebbe matematicamente campione d’Italia. All’interno dello stadio a Napoli, dove si attendeva il risultato finale, risuonano le note della canzone dedicata a Diego Armando Maradona.