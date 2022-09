Festeggiamenti a Trecase in onore di San Gennaro

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Gennaro, promossi dal Santuario parrocchiale “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” di Trecase, mercoledì 14 settembre si terrà la Festa dell’Esaltazione della S. Croce, in piazza San Gennaro.

Alle ore 18,30 è prevista la Celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Alfonso Punzo, Canonico Penitenziere della Cattedrale di Napoli. Alle Ore 19,30 la Conferenza: “San Gennaro e il suo Tesoro”, organizzata dall’associazione culturale Prometeo con il patrocinio della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania e Napoli e dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania.

Previsti i saluti di don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di S. Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase, e gli interventi di Stefania Brancaccio, Imprenditrice, Vicepresidente Nazionale Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e Presidente Ucid Campania; di Guido Pocobelli Ragosta, giornalista, vicecaporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, presidente Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana)

Campania. Modera Francesco Manca, giornalista, presidente dell’associazione culturale Prometeo, segretario organizzativo nazionale della Fondazione di Studi Tonioliani, Segretario regionale Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania.

Il programma completo

Martedì 13 settembre, ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Raffaele Del Duca, parroco della chiesa S. Antonio a Brancaccio in Torre del Greco.

Mercoledì 14 settembre, ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Alfonso Punzo, Canonico penitenziere della Cattedrale di Napoli, a seguire la conferenza “San Gennaro e il suo Tesoro” a cura dell’associazione culturale “Prometeo”.

Giovedì 15 settembre, ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Ciro Cozzolino, parroco della chiesa SS. Trinità e referente del presidio di “Libera” a Torre Annunziata.

Venerdì 16 settembre, ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Fedele Mattera, Ordine Frati Minori e parroco della chiesa Santa Maria dell’Arco in Miano.

Sabato 17 settembre, ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Vincenzo Cozzolino, Delegato arcivescovile Carità e Giustizia presso l’Arcidiocesi di Napoli.

Domenica 18 settembre gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche sono i seguenti:

07,30 – Presiede don Angelo Annunziata, cappellano ospedaliero.

09,30 – Presiede don Polydore Ngolo,collaboratore parrocchiale della chiesa Sant’Antonio di Padova in Trecase.

11,00 – Presiede don Giuseppe Tufo, parroco e direttore dell’ufficio per le confraternite presso l’Arcidiocesi di Napoli.

17,30 – Presiede don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario a seguire processione con la statua del Santo Patrono Gennaro Vescovo e Martire con il seguente percorso: Piazza San Gennaro, via Sesto Staibano e ritorno, via Regina Margherita, Via Capitano Rea e ritorno, Via Regina Margherita, Piazza San Gennaro.

Lunedì 19 settembre – Solennità di San Gennaro, Vescovo e Martire, Patrono di Trecase.

09,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Pietro Amoroso, parroco della chiesa SS. Addolorata a Boscotrecase.

11,00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Rosario Petrullo, parroco della chiesa S. Anna a Boscotrecase.

18,30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario.

Per i festeggiamenti esterni, il Comitato Festa Patronale del Santuario, in comunione con don Salvatore Scaglione, con il supporto dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, delle Associazioni e degli Sponsor, ha organizzato numerose iniziative.

Lunedì 12 settembre, ore 19,30 – L’associazione culturale Prometeo promuove l’iniziativa “San Gennà pienzace tu”. La storia di San Gennaro nelle letture e negli aneddoti, un viaggio tra fede e mito presso l’oratorio “Sac. don Giuseppe Tortora” in via Regina Margherita n.68 a Trecase.

Sabato 17 settembre, ore 07,45 – Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore 19,15 – Omaggio con posa di corona al monumento dei caduti, con la partecipazione della ‘’Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania”, che concluderà il suo intervento in Piazza San Gennaro. Ore 19,45 – Apertura della XXVII sagra del Vino e del Tortano in Piazza San Gennaro.

Domenica 18 settembre, ore 07,45 – Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore 09,15 – Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro. Ore 20,30 – Diana di fuochi di artificio sul prolungamento di via Vesuvio. Ore 21,00 -Music live show – Ciro Ascione “Viaggio tra la musica napoletana di ieri e di oggi”. A seguire esibizione del trombettista Domenico Pollio al termine “Sal Napodano e il suo live show” in Piazza San Gennaro.

Lunedì 19 settembre, ore 07,45 – Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore 20,30 – Gabriele Esposito da X-FACTOR in concerto a seguire Tommaso Primo in concerto in Piazza San Gennaro. Ore 23,00 – Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni pirotecniche ed incendio del campanile in Piazza San Gennaro. Lo stand della sagra rimarrà aperto tutte le sere della festa.