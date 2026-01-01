Festeggiamenti di Capodanno a Napoli: rimosse 600 tonnellate di rifiuti

Sono entrati in azione poco dopo le tre spazzatrici e compattatori per ripulire le strade di Napoli dai festeggiamenti del Capodanno: raccolte tra le 6 e le 12 oltre 600 tonnellate di rifiuti. Il personale di Asia è intervenuto nelle aree maggiormente interessate dagli eventi, tra cui Piazza del Plebiscito, il Lungomare e Piazza Municipio, per poi estendere le attività agli altri quartieri. Alle 6:00 è stato il turno degli operatori di Napoli Servizi, impegnati nella pulizia della Galleria Umberto, delle aree del colonnato antistante la chiesa di San Francesco di Paola, del porticato del Teatro San Carlo e degli spalti del Maschio Angioino. Parallelamente, i servizi sociali comunali, insieme alla Polizia Municipale – Reparto I.A.E.S., hanno fornito assistenza alle persone senza fissa dimora. Asia ha impiegato: 1.400 operatori (400 dedicati allo spazzamento e 1.000 alla raccolta rifiuti), su turni continui dalle 3.00 fino alla serata; 40 spazzatrici e circa 700 automezzi; oltre 600 tonnellate di rifiuti raccolte tra le 3:00 e le 12:00. Nei giorni precedenti, la task force comunale per il decoro urbano ha messo in sicurezza monumenti, fontane e installazioni luminose. ABC ha transennato le fontane più vicine ai luoghi degli eventi (Piazza Municipio, Piazza Trieste e Trento, Rotonda Diaz).

Napoli Servizi ha spostato temporaneamente alcuni new jersey, transennato installazioni luminose e rimosso scritte vandaliche nell’emiciclo di Piazza Municipio. Anm ha installato segnaletica provvisoria per le aree di divieto di sosta. Tutti gli interventi sono stati coordinati dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali, delle Municipalità e delle società partecipate.