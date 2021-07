Festival: a Roma torna ‘Letterature’, la 20esima edizione aiuta a ‘leggere il mondo’

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Torna ‘Letterature Festival Internazionale di Roma’, arrivato quest’anno alla sua ventesima edizione. Filo conduttore delle serata, in programma dal 21 al 25 luglio nello Stadio Palatino a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio con la regia di Fabrizio Arcuri, sarà il tema ‘Leggere il mondo’. Argomento che verrà declinato da poeti e scrittori che daranno vita al nuovo format della rassegna concepita come uno spettacolo tra le arti, un’esperienza in cui le diverse arti espressive si intrecciano in un dialogo. Nella prima serata di mercoledì 21 luglio Melino Imparato aprirà il Festival leggendo versi del poeta scomparso Franco Scaldati dall’opera ‘Lucio’, il testo sarà letto nella lingua originale, in siciliano. Gli altri ospiti della serata: Aixa de la Cruz, Carmen Maria Machado, Amity Gaige, Sebastiano Mauri.