Festival, al Palazzo Reale di Napoli ripartono gli spettacoli

Dopo lo stop per Ferragosto riprendono gli spettacoli del Palazzo Reale Summer Fest, il primo festival culturale realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza, il Giardino romantico del Palazzo Reale a Napoli. In programma tanti eventi culturali e musicali con grandi ospiti e performance indimenticabili che animeranno questa location d’eccellenza. Sarà possibile accedere al Giardino Romantico già a partire dalle 18,30, orario di inizio dell’Aperitivo reale, per poter godere dell’atmosfera magica di questi luoghi anche prima dell’inizio degli eventi, alle ore 21.40. Sarà possibile, inoltre, gustare degli ottimi drink anche dopo lo spettacolo fino alle 00.30. Si parte giovedì 26 con un dibattito sul mondo del giornalismo con Daniele Manusia, Fabrizio Gabrielli e Alfredo Giacobbe dell”Ultimo Uomo’ e la giornalista Anna Trieste, a seguire Saverio Raimondo si esibirà nel suo live show di stand up ‘Saverio Raimondo live’ . Venerdì 27 sul palco di Palazzo Reale Summer Fest si esibirà Valerio Lundini con il suo nuovo spettacolo teatrale ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’.

Sabato 28 la serata sarà invece dedicata alla musica con il concerto del compositore e pianista Remo Anzovino, domenica 29 esibizione dell’attrice comica Michela Giraud nel suo spettacolo ‘La verità nient’altro che la verità lo giuro ‘. La manifestazione proseguirà poi fino al 5 settembre, sempre incorniciata dalla magia del Giardino Romantico di Palazzo Reale, dal giovedì alla domenica con innumerevoli appuntamenti di spettacolo dal vivo e all’aperto. Concerti musicali, live performance, cabaret, dibattiti culturali e giornalistici, reading ed eventi speciali, che vedranno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del panorama culturale, e musicale del Paese e che hanno già attirato nei primi appuntamenti tantissime persone. Per accedere agli spettacoli è richiesto il Green Pass. Palazzo Reale Summer Fest si avvale della direzione artistica di Michele Mangini è prodotto da Best Live ed Emmeemme, in partnership con Ester Gatta.