Festival Andaras in Sardegna, parlano le iraniane: libertà ma senza bombe

“Noi donne siamo cruciali, ma gli attacchi esterni non aiutano”

Iglesias, 19 lug. (askanews) – Donna Vita Libertà, ma senza attacchi e interferenze esterne: le attiviste del movimento iraniano parlano nel quadro di Andaras, il festival dei corti fra Iglesias e Fluminimaggiore in Sardegna. Un festival dove, non a caso, ogni anno arrivano film proprio dall’Iran a descrivere il paese nelle sue sfaccettature. Si parla di passato, futuro, della centralità delle donne, e dell’ipocrisia delle bombe. Parisa Nazari, attivista di Donna Vita Libertà: “Cerco di essere la voce della parte più progressista dell’Iran, quella dei premi Nobel per la Pace Shirin Ebadi e Narges Mohammadi; ci sono due Iran da conoscere: uno è la repubblica islamica che opprime la popolazione,e poi c’è la società civile che per la prima volta dopo la morte di Mahsa Amini ha messo le donne al centro di questa lotta per la democrazia che è in corso dal secolo scorso. Finché non si capisce la differenza si dà una narrazione sbagliata della società iraniana”.Sadaf Baghbani è attrice e attivista. Vive a Milano da rifugiata: durante una manifestazione in Iran è stata inseguita e colpita dagli agenti della Repubblica Islamica, ha ancora in corpo 150 pallini di piombo. Dice, “L’attacco israeliano con l’aiuto degli Stati Uniti ha avuto un effetto negativo sulla lotta del popolo iraniano” dice, “ha rafforzato il regime che ha avuto un pretesto per aumentare la repressione, e sente che il nemico di vecchia data comunque non è riuscito a farlo cadere”.Dopo gli attacchi, lo spazio di manovra degli attivisti è diminuito, le condanne a morte per spionaggio aumentate anche per chi posta un messaggio critico sui social.Rossella Brescia, attrice e testimonial di Amnesty International, annuncia un progetto: “Con Amnesty, avevamo pensato a un podcast con tante voci femminili con donne che protestano, perché sappiamo che per loro è anche difficile arrivare a tutti, sicuramente questo progetto partirà da questo magnifico posto che è Iglesias”.