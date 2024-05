Festival Antimafia Sociale: etica, consapevolezza e alternative di vita al centro della prima edizione

Si è svolta questa mattina, nell’Aula Fabrizi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni del Campus Universitario di Monte Sant’Angelo, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival Antimafia Sociale (Fas) sul tema PREpotenze. Lotta alle povertà. Dall’antimafia sociale alle nuove schiavitù, che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno prossimi, nelle aule del complesso della Federico II. Alla conferenza stampa sono intervenuti: Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni; Leandro Limoccia, direttore scientifico del Festival, Università degli Studi di Napoli Federico II; Javier Dàmaso Vicente Blanco, Universidad de Valladolid; Stefania Di Leo, Universidad de Valladolid, Roberto Vona, Università Federico II; Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis; Mariano Di Palma, referente d Libera Campania; Rosaria Evangelista e Vincenzo Castaldi, familiari di vittime innocenti della criminalità; la compagnia teatrale Pùtèca Celidònia Ets.



Gli interventi

Nell’introdurre la rassegna Adele Caldarelli ha sottolineato l’importanza dell’etica: “Specialmente nei territori difficili nelle zone limitrofe di Napoli: attraverso queste iniziative, si dà la capacità agli studenti di essere consapevoli delle “alternative”. Durante il festival, sarà esposta la teca con i resti delle auto su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo durante la strage di capaci”.

Leandro Limoccia ha spiegato le motivazioni del festival: “Il festival ha radici antiche, i corsi relativi alla finanza etica e i laboratori relativi alla lotta antimafia sono i pilastri per quanto riguarda i temi della cultura. Nonostante il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, manca una forza di contrasto. Tutti possono fare antimafia con le proprie scelte, ma non basta. L’università deve avere un ruolo fondamentale per fornire chiavi di lettura analitiche e scientifiche ai propri studenti per poter contrastare da soli queste dinamiche. Il festival vuole fornire un contributo su quali strumenti, soluzioni, politiche introdurre per contrastare la mafia. Ed è necessario avere esperienze e confronti, coinvolgendo istituzioni, scuole, soggetti economici, culturali dal basso per contrastare queste dinamiche, partendo proprio dai territori”.

Rosaria Evangelista, mamma di Luigi Sequino, vittima innocente della camorra ha commentato: “L’impegno sul territorio non è individuale ma collettivo, con l’impegno di tutte le parti in causa per sostenere l’importanza della memoria e dell’impegno a portare testimonianze in realtà dove le possibilità/alternative non sempre sono facili da vedere per tutti”. Mariano Di Palma, referente di Libera Campania per la riqualificazione dei beni confiscati ha denunciato: “la mancanza di una visione generale che può raccogliere queste pratiche positive e cambiare realmente le sorti della politica pubblica e cittadina.

Stefania Di Leo ha sottolineato: “L’importanza di iniziative di collaborazione tra università e anche tra università e istituzioni, per creare spazi di formazione e confronto sempre più necessari e importanti per dare punti di vista e nuove prospettive”.

Don Tonino Palmese ha invitato a riflettere sui sentimenti spiegando che: “è di grande importanza l’educazione sentimentale. Oggi più che mai da insegnare all’interno delle scuole e ai giovani in generale – per entrare in dinamiche e situazioni con la nuova logica dei “sentimenti”.

Roberto Vona ha sottolineato “È motivo d’orgoglio ospitare questo festival che declina il senso più sociale e significativo della nostra attività di ricerca e di accompagnamento degli studenti verso un futuro giusto e consapevole. Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) è da sempre impegnato per la sensibilizzazione sui temi del contrasto alle mafie e dell’economia illegale nella società. Iniziative come il Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali (Lemic – XV edizione), il Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (Gascom), Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica (CAfFE) e il Laboratorio di Antimafia Sociale (Las – IV edizione) hanno rappresentato i pilastri di ricerca e di studio per attivare un impegno costante verso la cultura della legalità, della giustizia e della responsabilità sociale”.

La Prima Edizione del Festival Antimafia Sociale (FAS) è promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, con l’Universidad de Vallodolid España (Uva), e con la Fondazione Lotta alle povertà è innovazione sociale (Lapis). Iscrizione gratuita previa registrazione su: https://forms.gle/KaAozdbKxFg3arp9A.