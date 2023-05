Festival Asvis, mille eventi in cartellone. Quarta tappa a Torino

Prosegue il Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile

(Asvis) con i suoi oltre mille eventi in cartellone per animare l’Italia da Nord a Sud. Si ricorda la sua quarta tappa nella città di Torino, che ospita cinque eventi organizzati dall’Asvis e dai suoi Gruppi di lavoro dal 18 al 22 maggio.

Intanto l’Alleanza lavora e produce dibattiti, studi e ricerche che seguono una loro

calendarizzazione, i cui risultati, quindi si sommano a ciò che provengono dalla più

grande manifestazione dell’Asvis.

Sicuramente una importante fonte continuativa è quella di Futura network di cui oggi

presento l’emissione del 17 maggio 2023.

Proprio per orientare le scelte attuali verso un futuro sostenibile dobbiamo mutare

prospettiva e adottare una visione sistemica anche nel definire politiche e strategie

settoriali, guardando oltre il breve termine.

Ci ripassiamo cos’è FUTURAnetwork. Essa nasce su iniziativa dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), da un’idea di Enrico Giovannini, già portavoce dell’Alleanza.

La scelta del nome sta a rappresentare sia la molteplicità dei futuri possibili (“futura”, plurale della parola latina “futurum”), sia l’intenzione di valorizzare in modo non episodico le tante esperienze e competenze esistenti, anche nel nostro Paese. Per questo, FUTURAnetwork è realizzato in collaborazione con enti e associazioni che riuniscono studiosi di futuro, con reti di ricercatori ed esperti delle diverse materie, con il supporto della Fondazione Unipolis e di altri partner.

FUTURAnetwork si propone attraverso i suoi articoli di stimolare la discussione. Ogni

settimana pubblica un Focus su un tema controverso che riguarda il futuro,

presentando anche argomentazioni contrapposte. In nessun modo le tesi pubblicate

su FUTURAnetwork impegnano la responsabilità dei partner di questa iniziativa, né

possono essere considerate come posizioni ufficiali dell’ASviS, se non nelle citazioni

espressamente attribuite ai suoi esponenti.

FUTURAnetwork è un sito aggiornato quotidianamente (da cui si estraggono

settimanalmente alcuni “pezzi” rappresentativi delle tematiche più importanti) che

presenta studi, contributi video, interviste, segnalazioni di materiali importanti

focalizzati sulla necessità, a partire dalla cronaca, di esplorare i possibili scenari e

decidere oggi quale futuro vogliamo scegliere tra i tanti possibili. L’iniziativa è aperta

anche al contributo di imprese e associazioni che potrebbero beneficiare di visibilità e

di uno spazio per presentare le proprie analisi, esprimere opinioni, partecipare ai

dibattiti.

E’ doveroso presentare coloro che ci lavorano

Responsabile del progetto Donato Speroni

Comitato scientifico Marcella Mallen, Pierluigi Stefanini, Mara Di Berardo, Giulio Lo Iacono, Monica Maggioni, Maria Luisa Parmigiani, Roberto Paura, Roberto Poli, Alessandro Rosina, Chiara Saraceno, Enrico Sassoon

Redazione Donato Speroni (responsabile), Andrea De Tommasi (vice), Flavia Belladonna, Ezio Chiodini, Giuliana Coccia, Flavio Natale, Fausto Sacchelli, Milos Skakal, Lorenzo Scheggi Video: Elis Viettone, Francesca Spinozzi

Responsabile comunicazione Niccolò Gori Sassoli

FUTURAnetwork, la newsletter