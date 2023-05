Si propone di seguito un focus sul Goal 2 e 9 dell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile relativo all’incontro dal titolo “Innovazione e ricerca per il futuro del Made in Italy agroalimentare”, tenutosi martedì 9 maggio 2023 nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, in Largo S. Marcellino a Napoli, nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile 2023 di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).