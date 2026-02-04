Festival degli Animali in Giallo 2026: seconda tappa a Napoli sabato 7 febbraio

Napoli torna protagonista del mistero e dell’immaginario con la seconda tappa della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo, in programma sabato 7 febbraio 2026 presso il Polo Culturale Pietrasanta, nel cuore del centro storico.

Ideato e diretto dalla giornalista Anita Curci, il Festival nasce con l’obiettivo di raccontare il mondo animale come chiave simbolica, narrativa e scientifica attraverso letteratura, leggende, crime, storia, arte, musica, cinema e scienza. Una manifestazione itinerante, distribuita in quattro giornate nell’arco di tre mesi, che propone incontri e attività completamente gratuite, rivolte a un pubblico ampio e trasversale.

Focus della seconda tappa: Animali di aria e di acqua

La giornata del 7 febbraio sarà interamente dedicata agli animali legati agli elementi dell’aria e dell’acqua, esplorati come archetipi culturali, presenze mitologiche, soggetti narrativi e protagonisti di casi reali. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10.30 alle 20.00 nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta e nelle Cappelle Pontano e San Salvatore.

Due tour gratuiti al Museo dell’Acqua

Grazie alla disponibilità del Presidente del Polo Culturale Pietrasanta, Raffaele Iovine, il pubblico potrà partecipare a due visite guidate gratuite al Museo dell’Acqua, situato nei sotterranei della Basilica.

I tour, in programma alle ore 10.30 e alle ore 16.30, condurranno i visitatori lungo un affascinante percorso nell’antico acquedotto greco-romano, tra cisterne pluviali e sistemi idrici che per secoli hanno garantito la distribuzione dell’acqua all’intera città.

Ogni visita prevede un massimo di 35 partecipanti.

Prenotazioni: comunicazionefestival@gialli.it

Arte e installazioni

Ad accompagnare il percorso verso il Museo dell’Acqua, l’installazione “Rane & Coccodrilli” di Lucia Gangheri, dove le rane diventano simbolo di trasformazione e rinascita, il coccodrillo incarna la forza silenziosa, e l’acqua si fa filo conduttore di un ecosistema sospeso tra luce e ombra.

Programma – Cappella Pontano

Dalle ore 11.00 alle 20.00, un fitto calendario di incontri che spazia tra antropologia, astrologia, zoologia, letteratura, scienza e musica:

Il potere dell’aquila. Nel mondo Maya e in Castaneda – Chiara Tortorelli

– Chiara Tortorelli Il ruolo degli animali nell’astrologia d’Occidente – Madeleine H.

– Madeleine H. Segni bestiali: decifrare lo Zodiaco d’Oriente – Daniela Myōei Di Perna

– Daniela Myōei Di Perna Identikit degli uccelli del terrore – Rosario Balestrieri

– Rosario Balestrieri Ventimila specie misteriose nel Mediterraneo – Andrea Bonifazi

– Andrea Bonifazi Le mille vite del gufo. Dalle favole ai racconti horror – Aldo Putignano

– Aldo Putignano Le confessioni di un pappagallo – Luca Maurelli

– Luca Maurelli Proiezione del film Il ladro di cardellini – regia di Carlo Luglio

– regia di Carlo Luglio Animali da palco: la Zoomusicologia del Rock – Michelangelo Iossa

Programma – Cappella San Salvatore

Parallelamente, la Cappella San Salvatore ospiterà approfondimenti cinematografici, mitologici e musicali: