Festival dei libri campani, 40 eventi in tutta la regione

Prende il via giovedì 3 ottobre la terza edizione del Campania Libri Festival-la fiera dell’editoria. Alle ore 17.30, nel Teatro di Corte di Palazzo Reale, ribattezzato per l’occasione Infinito, l’incontro, moderato dal presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano, che declina le parole chiave della rassegna: Tracce, Poteri, Corpi, Paesaggi, in forma di domande. Tra i partecipanti la giurista Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia del governo Draghi, lo storico Ernesto Galli Della Loggia e lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja, la virologa Ilaria Capua, la filosofa Adriana Cavarero. Nella stessa giornata il Campania Libri Festival diverrà anche itinerante, un evento diffuso su tutto il territorio regionale, con oltre quaranta eventi diffusi nelle diverse province campane: presentazioni, incontri, workshop e lezioni di scrittura creativa. Tanti luoghi diversi, animati da associazioni, scuole, istituzioni, per un unico appuntamento di promozione del libro e della lettura. A Napoli sarà presentato l’ultimo libro della critica d’arte Angela Vettese (ore 19 al Museo Madre) e si terrà un Silent reading party alle 17 nella Galleria Principe, ma ci saranno anche laboratori di scrittura creativa a San Giorgio del Sannio e Aversa , mentre sono previsti incontri ad Avellino, Fisciano, Contursi Terme, Salerno e in tanti altri luoghi della regione. A chiudere questa prima giornata, alle 20.30 al Teatro di Corte, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, si darà inizio alle celebrazioni per i novant’anni di Sofia Loren, con la proiezione in versione restaurata da Cinecittà di «Matrimonio all’italiana» di Vittorio De Sica e un omaggio alla diva a cui parteciperanno Isa Danieli, Lina Sastri e Mariangela D’Abbraccio. Il Campania Libri Festival-la fiera dell’editoria è finanziato interamente dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Curatore editoriale della manifestazione, in programma fino al 6 ottobre al Palazzo Reale di Napoli, è il filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.