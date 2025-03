Festival del cinema breve di Cortina, premiato il corto ambientato tra i ragazzi di Nisida

Con ‘A domani’, ambientato tra i ragazzi di Nisida, Emanuele Vicorito sbanca a Cortinametraggio. Miglior Corto Assoluto della 20esima edizione del festival del cinema breve di Cortina, ideato e presieduto da Maddalena Mayneri, il corto di Vicorito si aggiudica anche il Premio Young Frecciarossa, il Premio Rai Cinema Channel e il Premio del Pubblico, confermandosi come l’opera piu’ amata di questa edizione. Raccontando con delicatezza e profondita’, il contrasto tra prigionia e liberta’, tra colpa e speranza, ‘A domani’ mostra in un bianco e nero che amplifica le emozioni, “il viaggio interiore di un ragazzo recluso, che riesce a riappropriarsi di un frammento di umanita’”, si legge in una nota. Una vittoria importante e prestigiosa che sottolinea il grande interesse per il cinema breve made in Campania e che trova riscontro nel vivo e caloroso successo con cui pubblico e critica hanno accolto, oltre al vincitore, anche le opere ‘Sharing is Caring’ di Vincenzo Mauro (menzione speciale nelle sezioni Migliore e Mestieri del Cinema del concorso) e ‘Nereide’ di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, girato a Napoli per i 160 anni della Guardia Costiera e scelto tra i sei progetti speciali del festival delle Dolomiti.