Festival del Management alla Bocconi: IA e imprenditoria femminile al centro della II edizione

Mercoledì 28 febbraio alle ore 12 l’Università Bocconi di Milano ospita la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival del Management, che si terrà nella stessa università il 7 e 8 marzo. Il Festival del Management è organizzato dalla Società Italiana di Management Sima, che rappresenta la Società scientifica dei docenti di Management italiani ed è l’evento di riferimento per chi vuole approfondire le dinamiche manageriali e la cultura d’impresa, coinvolgendo professionisti, accademici, e figure di spicco nel mondo del management.

La seconda edizione del Festival affronterà temi all’avanguardia, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, al management al femminile, alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità sociale ed economica. 50 sessioni approfondiranno le competenze manageriali da ogni prospettiva, promettendo un palinsesto coinvolgente e istruttivo e un approccio inclusivo: il Festival abbraccia management e cultura d’impresa come driver di crescita non solo per le aziende, ma anche per istituzioni, territori, comunità e studenti di tutte le età.

Interverranno:Arabella Mocciaro Li Destri, Presidente Sima; Sandro Castaldo, Presidente IFSAM; Roberto Vona, Ideatore e Delegato SIMA per il coordinamento scientifico del Festival del Management; Elita Schillaci, componente direttivo Sima e Delegata alla Diversity & Inclusion; Laura D’Angelo, Venture Strategy & Development Director di Eniverse , componente steering committee del Festival del Management; Luigi Gallo, Direttore Innovazione e Incentivi, Invitalia; Lilly Barbaro-Bour, Responsabile Direzione SCO e Sostenibilità di Crédit Agricole Italia; Paola Profeta, Prorettrice dell’Università Bocconi, Delegata for Diversity, Inclusion and Sustainability; Andrea Ziella (AD, Mattel Italia); Emanuele Acconciamessa, Consigliere Delegato Sima srl.