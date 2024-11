Festival della Diplomazia, fari puntati sulle nuove professioni

La cooperazione allo sviluppo va intesa come una delle professioni del futuro, anche alla luce del Piano Mattei. Per fornire un ulteriore valore aggiunto ad uno degli strumenti-chiave della politica estera italiana servono dei professionisti al passo coi tempi e, in quest’ottica, ci siamo rivolti alle università per aprire sempre più l’Agenzia verso l’esterno e studiare insieme percorsi e opportunità rivolti ai giovani, cioè ai futuri operatori della cooperazione”. A parlare è Marco Rusconi, direttore di AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, aprendo l’evento “Tendenze e opportunità nella cooperazione internazionale”, nell’ambito del XV Festival della Diplomazia, corso a Roma fino al 25 ottobre.

Nel corso dell’incontro in AICS – a cui hanno partecipato oltre 60 ospiti tra studenti e docenti provenienti da 18 atenei di tutt’Italia in cui sono attivi corsi e specializzazioni in cooperazione internazionale – sono stati presentati l’Agenzia, i soggetti di cooperazione coinvolti, le aree tematiche e i Paesi di intervento, i progetti, le sedi estere, il loro funzionamento e i rapporti con ambasciate e consolati. A margine degli interventi, gli studenti hanno potuto confrontarsi con i responsabili dei singoli settori oltre che con i rappresentanti della Farnesina, tra cui il vicedirettore della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) Roberto Colaminè.

“La Cooperazione Italiana punta sempre di più a trasferire saperi, competenze, know-how e su questo terreno le università sono un partner fondamentale per formare i professionisti di domani, che opereranno in Agenzia, nelle organizzazioni della società civile, negli organismi internazionali ma anche negli enti territoriali più proiettati verso partenariati e pure nel settore privato che sposa la causa della cooperazione allo sviluppo”, ha aggiunto il direttore Rusconi.

L’AICS, nel quadro degli indirizzi definiti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), è l’organo tecnico deputato a svolgere le attività a carattere operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione.

L’Agenzia è stata istituita con la legge di riforma della cooperazione (Legge n. 125/2014) e ha iniziato ad operare nel 2016, con una sede centrale a Roma ed una Firenze e 20 all’estero, di cui 10 in Africa.