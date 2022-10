Festival della Diplomazia, si apre con un tributo alla regina Elisabetta II

Il XIII Festival della Diplomazia, l’evento dedicato alle relazioni internazionali che si tiene a Roma dal 20 al 28 ottobre, si apre con un tributo a Sua Maestà La Regina Elisabetta II. Ad un mese dai funerali di Stato che hanno commosso il mondo intero, l’ambasciata del Regno Unito con il supporto dell’agenzia ANSA ha infatti organizzato una serata per omaggiare “Elisabetta II, Regina di diplomazia”, vale a dire il miglior ambasciatore che ha rappresentato il Regno Unito lungo diverse epoche storiche, diventando un esempio delle relazioni internazionali in tutto il mondo, come relaziona il Giornale diplomatico.

L’evento, che si è tenuto lunedì 17 ottobre, alle ore 18:00, nella residenza dell’ambasciatore britannico a Roma Edward Llewellyn, in Piazzale di Villa Wolkonsky 1, è stato moderato da Pierluigi Puglia, portavoce del Governo britannico in Italia, e vedrà la partecipazione di Lord Edward Llewellyn, ambasciatore britannico in Italia; Alessandro Gaudiano, vice direttore generale e vicario della Direzione Generale per l’Europa e la Politica Commerciale Internazionale del MAECI; Stefano Polli, vice direttore dell’Agenzia ANSA; Enrica Roddolo, giornalista del “Corriere della Sera”, scrittrice e esperta di famiglie reali.

È stata l’occasione per ripercorrere, attraverso un racconto fotografico a cura di ANSA, i momenti salienti dei suoi 70 anni di Regno, costellati da numerose visite istituzionali in Italia, a testimonianza dello stretto legame tra il Regno Unito e il nostro Paese. La serata è stata inoltre accompagnata dalla performance dell’attrice Paola Michelini, che ha letto estratti dai discorsi tenuti da Sua Maestà la Regina Elisabetta II in alcuni momenti salienti del suo lunghissimo regno e delle relazioni con l’Italia.