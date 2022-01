Festival della Scienza, call for proposal: candidature entro il 21 febbraio

C’è tempo fino al 21 febbraio 2022 per aderire alla call for proposal del Festival della Scienza 2022: la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, ed eventi speciali candidate a comporre il programma di quella che sarà l’edizione numero venti della manifestazione, in programma a Genova dal 20 ottobre al 1° novembre 2022. La ventesima edizione del Festival avrà la parola chiave Linguaggi. ”La capacità di inventare e usare linguaggi complessi non è solo una delle caratteristiche uniche della nostra specie, ma è anche condizione necessaria per la nascita del pensiero scientifico così come lo conosciamo – spiega Marco Pallavicini, presidente dell’Associazione Festival della Scienza – il linguaggio è infatti il mezzo, l’oggetto e lo strumento con cui pensiamo e grazie al quale è possibile fare ricerca”. ”Ciò è evidente soprattutto per quanto il linguaggio matematico e, in generale, riguarda delle cosiddette scienze dure – spiega – ma è altrettanto vero per moltissime altre branche del sapere umano, che trovano nei loro linguaggi lo strumento per interrogare il mondo che ci circonda: linguaggi tecnici, simbolici, di programmazione, musicali e artistici. Le stesse lingue, poi, possono essere intese come oggetto di ricerca scientifica (per capire, ad esempio, come vengono concepite, esprimere e percepite dal cervello) oltre che come elementi identificativi di popoli e culture. Anche per quanto riguarda la comunicazione e la divulgazione scientifica i linguaggi sono fondamentali: permette infatti di raggiungere un pubblico sempre più ampio, fornendo così una guida all’interno di un mondo sempre più tecnologico, articolato e complesso”’.

Come sempre l’obiettivo è quello di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui spazi fisici e virtuali, format tradizionali e coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Ciascun proponente può arrivare fino a tre proposte. Il termine ultimo e inderogabile per l’invio delle proposte è lunedì 21 febbraio 2022.