Festival dell’Economia, Caltagirone promuove il Governo: E’ attivo e sta seminando bene

Il governo Meloni? “E’ bene attivo” commenta Francesco Gaetano Caltagirone a Trento per il Festival dell’economia ai giornalisti che lo interpellano dopo un dialogo sul capitalismo familiare. “Diciamo che c’è un momento per seminare e un momento per raccogliere, sta seminando bene, dopo sei mesi non può raccogliere”. Caltagirone quindi aggiunge: “Mi sembra che all’estero ci sia un grande rispetto e amore per il Paese”. A chi gli chiede se si aspettava questo esordio per la nuova coalizione guidata da Giorgia Meloni o sia stata una sorpresa risponde: “non so se me l’aspettavo, dico che serviva”.