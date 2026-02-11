Festival dell’Economia di Trento, al via “Le Voci del Domani”: giovani speaker cercasi

Spazio alle nuove generazioni alla XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento. Torna “Le Voci del Domani”, la call for ideas che invita giovani tra i 18 e i 30 anni a candidarsi come speaker per intervenire nel programma ufficiale della manifestazione accanto a relatori di rilievo nazionale e internazionale.

Le candidature sono aperte fino all’8 aprile sul sito ilsole24ore.com/vocideldomani.

L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico, trasformando idee, visioni e competenze in contributi concreti all’interno di uno dei principali appuntamenti culturali italiani.

Il tema dell’edizione 2026

Il XXI Festival dell’Economia, in programma dal 20 al 24 maggio 2026, è dedicato al tema “Dai mercati ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”. Al centro della riflessione le trasformazioni economiche, sociali e geopolitiche in corso: evoluzione dei mercati, nuovi equilibri di potere, disuguaglianze, futuro del lavoro e dell’impresa.

La call nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la generazione che vive queste sfide in prima persona, creando uno spazio di confronto in cui i giovani non siano solo destinatari del racconto ma protagonisti del dialogo. L’iniziativa punta a valorizzare sguardi critici e capacità di innovazione, favorendo il confronto tra generazioni e una riflessione condivisa sul futuro economico e sociale, in Italia e a livello internazionale.

Come partecipare

Per candidarsi è necessario presentare un’idea, una riflessione o un punto di vista coerente con il tema del Festival e con il programma 2026. La domanda prevede l’invio di un testo di presentazione di massimo 1.200 caratteri, accompagnato da un video di due minuti in cui illustrare il tema proposto e le motivazioni della candidatura.

Le candidature saranno valutate dal Comitato scientifico del Festival, presieduto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e composto da Ericka Costa, associata di Economia aziendale al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento, e dalla storica dell’economia Adriana Castagnoli.

I giovani selezionati diventeranno speaker ufficiali della XXI edizione e interverranno nei dibattiti in presenza accanto a economisti, esperti, rappresentanti della business community e del mondo accademico.

L’esperienza dell’edizione precedente

Nell’edizione 2025 i giovani selezionati attraverso “Le Voci del Domani” hanno partecipato ai panel insieme a figure di primo piano del panorama economico e istituzionale, tra cui gli economisti Giulio Sapelli e Stefano Scarpetta (Ocse), il rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il segretario generale Cgil Maurizio Landini e il direttore generale Confindustria Maurizio Tarquini.

L’organizzazione del Festival

Il Festival dell’Economia di Trento è organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 Ore e da Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento. L’edizione 2026 si svolgerà da mercoledì 20 maggio a domenica 24 maggio.