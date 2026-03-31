Festival dell’Economia di Trento: cinque giorni tra nuovi poteri e speranze dei giovani

Dal 20 al 24 maggio 2026 torna il Festival dell’Economia di Trento (qui il programma), giunto alla ventunesima edizione. La manifestazione, organizzata dal gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, con il contributo del Comune e dell’Università di Trento, si presenta quest’anno con una novità significativa: cinque giornate di incontri e dibattiti che metteranno al centro il tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”.

Cinque giornate per un Festival sempre più internazionale

La decisione di allungare la durata del Festival nasce dal grande successo degli ultimi anni, che ha portato a oltre 140.000 presenze. La ventunesima edizione vedrà la partecipazione di oltre 700 relatori, tra cui 111 rappresentanti del panorama accademico nazionale e internazionale, 35 economisti, 4 Premi Nobel, 16 ministri del governo, 87 esponenti delle istituzioni e più di 90 membri della business community economica e finanziaria. I 300 eventi in programma si baseranno sulla dialettica, sul ragionamento e sull’argomentazione, dando spazio e voce ai giovani, protagonisti direttamente sul palco.

Dal mercato globale ai nuovi centri di potere

Il tema scelto dall’Advisory Board della manifestazione, presieduto da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico del Festival, riflette l’attualità internazionale. Le leggi del mercato e la globalizzazione tradizionale hanno ceduto il passo a nuovi centri di potere, come le big tech – Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon – che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell’intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina. “La convinzione che il mercato sia uno strumento regolatorio perfetto dei rapporti economici internazionali è crollata – spiega Tamburini – Oggi cinque amministratori delegati hanno in mano destini globali senza alcuna verifica democratica, mentre l’Europa affronta sfide economiche e demografiche sempre più complesse”.

Qui le voci degli organizzatori.

Giovani al centro e Fuori Festival

L’evento dedica un’attenzione particolare ai giovani, attraverso il Fuori Festival (qui il programma), un palinsesto ideato per avvicinare al dibattito economico un pubblico più ampio e trasversale, con divulgatori e talent che parlano il linguaggio dei giovani. A chiudere il Festival sarà il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato da Tamburini.

Fugatti: il Festival nel solco delle Olimpiadi

Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, sottolinea il valore dell’evento: “Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono state motivo di orgoglio e grande coinvolgimento. Il Festival si inserisce nel solco di questi grandi eventi. Faremo un giorno in più per dare spazio a tutti gli ospiti, veicolando messaggi comprensibili a tutti. In quei cinque giorni il Trentino diventa parte centrale del dibattito, specie in un momento storico complesso”.

Sfide globali tra dati, energia e demografia

Tra i temi al centro dei dibattiti, la raccolta e l’elaborazione dei dati con l’intelligenza artificiale, il fabbisogno energetico delle società tecnologiche, il cambiamento del mondo del lavoro e la crisi demografica europea e italiana. Tamburini avverte: “Se lo sviluppo si sposta verso Asia e Africa, l’Europa e l’Italia rischiano un declino irreversibile tra inverno demografico e fuga dei talenti. La priorità è restituire ai giovani speranza e attrattività, trasformando il nostro Paese e il continente in luoghi in cui vale la pena investire e vivere”.