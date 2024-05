Festival dell’economia di Trento, Valditara: Formazione professionale importante, un saldatore guadagna 4mila euro al mese

“Fare il saldatore a 4mila euro al mese non è una opzione da buttare via. Invito quindi i genitori che hanno figli che hanno il talento della manualità a non scartare la formazione professionale. Tra l’altro le imprese stanno cercando queste figure. La scuola è anche questa: orientare al meglio i talenti dei ragazzi”. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, intervenendo a ‘Perché serve una scuola di talenti’, panel del Festival dell’economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.