Festival dell’Economia di Trento, Valditara: Formeremo 85mila docenti di sostegno

“Formeremo 85mila docenti di sostegno”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intervenuto al forum “Perche’ serve una scuola di talenti”, al Festival dell’Economia in corso a Trento. La scuola, ha spiegato, “e’ un modello costituzionale che mette lo studente al centro e ci sono 85mila insegnanti di sostegno che non hanno la specializzazione per questo. Ma noi dobbiamo garantire ai giovani con disabilita’ un supporto di qualita’ e specializzazione. L’universita’ nonostante gli sforzi, non riesce a dare una specializzazione cosi importante ai docenti. Allora, si e’ pensato di dare a Indire un ruolo in questa formazione per dare ai docenti la specializzazione che manca”.